SARONNO – Una giovanissima Inox Team Saronno cede in casa in amichevole all’Avigliana Rebels, 10-8 è il punteggio in favore delle ospiti.

Lanciatrici partenti Elena Pinardi per Avigliana, ChristinaToniolo per Saronno che ha messo in campo 3 giocatrici classe 2009 e 3 classe 2010, chiaro che l’organico guidato dal manager Willy Pino è in via completamento ed era priva di alcuni elementi assenti per impegni personali e di nazionale, ma l’obiettivo in questo momento era di dare “minutaggio” alle giovani e metterle alla prova.