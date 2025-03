Cronaca

ORIGGIO – Auto in fiamme all’altezza di Origgio lungo l’autostrada A9 dove – in direzione Milano – oggi attorno a mezzogiorno si sono formati oltre due chilometri di coda, con traffico difficoltoso anche nell’altra direzione di marcia per via dei tanti curiosi che rallentavano.

Non risultano feriti ma sul posto sono immediatamente accorsi, oltre agli agenti della polizia stradale, anche i vigili del fuoco del distaccamento saronnese per avviare le opere di spegnimento del mezzo. Le cause dell’accaduto saranno quindi vagliate da parte dei tutori dell’ordine, anche se tutto fa pensare ad un guasto tecnico. Il fatto si è verificato nelle vicinanze dello svincolo di collegamento con la A8.

(foto archivio: precedente intervento dei vigili del fuoco per un episodio simile avvenuto in passato)

20032025