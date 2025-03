news

Dopo un calo momentaneo a 82.000 dollari, Bitcoin ha ripreso quota, toccando gli 83.700 dollari prima di stabilizzarsi attorno agli attuali 83.000 dollari. Questa ripresa avviene mentre BTC Bull (BTCBULL) continua a guadagnare attenzione nella sua prevendita, che ha superato da poco i 3,8 milioni di dollari.

A differenza di molte altre meme coin, il token BTC Bull offre un sistema di ricompense in Bitcoin, permettendo ai possessori del token $BTCBULL di ottenere BTC reali in modo passivo semplicemente detenendo il token nei loro wallet.

Con la prevendita che continua ad attirare capitali a ritmo serrato, molti investitori si stanno affrettando ad acquistare il token $BTCBULL al prezzo più conveniente possibile, attualmente pari a soli 0,002415 dollari.

Bitcoin vs. oro: la competizione tra asset rifugio

Negli ultimi tre mesi, i mercati hanno registrato movimenti contrastanti. L’oro ha guadagnato il 12,68%, mentre Bitcoin ha perso il 21,29%, complice l’instabilità economica globale. La Federal Reserve mantiene un atteggiamento prudente e le tensioni commerciali tra Stati Uniti, Europa e Cina alimentano l’incertezza.

Questa situazione ha portato a un aumento degli investimenti negli ETF sull’oro, con afflussi record, mentre gli ETF di Bitcoin hanno registrato deflussi per circa 3,8 miliardi di dollari dal 24 febbraio. Tuttavia, un possibile cambio di rotta della Fed sui tassi d’interesse potrebbe rimescolare le carte, favorendo la crescita di Bitcoin nei prossimi mesi.

Bitcoin potrà valere 200.000 dollari entro la fine del 2025? Ecco cosa dicono gli analisti

Alcuni analisti vedono il 2025 come l’anno della grande esplosione per Bitcoin. Tra loro c’è Anthony Scaramucci, fondatore di SkyBridge Capital, che ritiene possibile un traguardo di 200.000 dollari per l’asset digitale.

Questo scenario si basa sul comportamento storico post-halving e su una maggiore apertura dell’amministrazione statunitense verso le criptovalute. Dopo l’halving del 2020, Bitcoin è passato da 8.570 a 63.500 dollari in soli 18 mesi, con un incremento del 640%. Se questa dinamica dovesse ripetersi, Bitcoin potrebbe superare i 450.000 dollari, rendendo la previsione dei 200.000 dollari entro il 2025 un obiettivo alla portata.

BTC Bull (BTCBULL): una meme coin con un valore reale

BTC Bull (BTCBULL) non è una semplice meme coin. Il progetto, infatti, introduce un sistema di ricompense in Bitcoin veri, che premia i possessori del token $BTCBULL al raggiungimento di determinati obiettivi di prezzo prefissati da parte di BTC.

Il primo livello di ricompense si attiverà quando Bitcoin raggiungerà i 150.000 dollari, con una distribuzione di BTC tramite airdrop agli holder di $BTCBULL.

Successivi airdrop si verificheranno a ogni 50.000 dollari di crescita del prezzo di Bitcoin, fino ad arrivare a un livello massimo di 1 milione di dollari.

Questo modello incentiva una strategia di investimento a lungo termine, riducendo la speculazione tipica delle meme coin e aumentando il valore del token BTCBULL nel tempo.

Bitcoin a 450.000 dollari? Lo scenario di un rally esteso

Se Bitcoin dovesse seguire la stessa traiettoria del ciclo post-halving del 2020, potrebbe raggiungere livelli ben superiori ai 200.000 dollari, con la possibilità di arrivare fino a 450.000 dollari. In questo caso, i possessori di token BTC Bull beneficerebbero di diversi airdrop di Bitcoin, senza dover effettuare operazioni di trading.

Un altro aspetto interessante di $BTCBULL è il suo meccanismo di riduzione dell’offerta: ogni volta che Bitcoin supera una soglia prestabilita, a partire da 125.000 dollari, una parte della supply viene eliminata, aumentando la scarsità del token e potenzialmente il suo valore.

Chi investe prima potrebbe trarne i maggiori vantaggi

Un elemento essenziale di BTC Bull è che i primi investitori potrebbero essere gli unici a beneficiare delle ricompense in Bitcoin, poiché il team ha annunciato che questa funzionalità sarà riservata ai partecipanti alla prevendita.

È possibile acquistare in prevendita i token di BTC Bull tramite il sito ufficiale con ETH, USDT o carta di credito, ma per ottenere il massimo beneficio si consiglia di conservare i token su Best Wallet, il wallet crypto che garantisce l’accesso automatico agli airdrop di Bitcoin.

Con la prevendita in fase esplosiva e Bitcoin che potrebbe prepararsi a nuovi record di prezzo, il momento attuale potrebbe essere il migliore per entrare nel progetto BTC Bull.

