RHO – Il Fbc Saronno ritrova i tre punti della vittoria mettendo ko la Rhodense nell’anticipo della trentaquattresima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia disputato nella serata di mercoledì 19 marzo allo stadio Valter Vinciguerra di Rho.

La cronaca – Sin dai primi minuti la partita è caratterizzata da altissimi ritmi di gioco con un Fbc Saronno indemoniato che nei primi due giri di orologio dal fischio d’inizio riesce a creare subito due pericolose occasioni offensive prima con la conclusione ravvicinata di Locati e poi con il tiro dalla distanza di Pedrocchi, bravo a farsi trovare pronto su entrambe l’estremo difensore di casa Mantovani.

Dopo un primo durante il quale solo la squadra ospite è riuscita a creare occasioni pericolose, la partita si indirizza ancor maggiormente nella ripresa quando, precisamente al 9′ del secondo tempo, la Rhodense rimane in dieci uomini in seguito all’espulsione di Urso per un pestone sul saronnese Fasoli. Il Saronno si porta, infatti, in vantaggio al 21′ con Schingo, uno dei migliori dei suoi per prestazione nell’ultimo mese, che insacca in rete il pallone ricevuto dal perfetto assist dall’out di destra di Pedrocchi con una grande conclusione rasoterra calciata di prima con il piattone destro. Il match resta comunque aperto fino al triplice fischio del direttore di gara vista anche l’espulsione per somma di ammonizione del saronnese Favilla al 27′ della ripresa che pareggia l’inferiorità numerica avversaria.

Il Fbc Saronno mette, così, ko la Rhodense in una trasferta infrasettimanale sulla carta complessa con grande qualità di gioco e senza particolari difficoltà mettendo in mostra, probabilmente, una delle migliori prestazioni della stagione. Dopo i risultati dell’anticipo della trentaquattresima giornata, il Saronno resta al settimo posto della classifica con 43 punti mentre la Rhodense spreca una grande chance per avvicinarsi al gruppo di testa visti i pareggi di Caronnese e Pavia restando, così, al quarto posto del girone.

Rhodense-Fbc Saronno 0-1

RHODENSE (4-3-3): Mantovani; Bizzarri (42’ pt Mercurio), Augliera, Bettoni, Moracchioli (11’ st Diouck); Renner, Nejmi, Calabrò (26’ st Milani); Urso, Orlandi (40’ st Moro), Scapuzzi (34’ st Bonacina). A disposizione Catizone, Torri, Zaina, Fedeli. All. Gatti.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Alletto, Fasoli, Ruschena (31’ st Pandini); Favilla, Pedrocchi, Schingo (31’ st Cabezas); Brenicci (23’ st Ferrari), Proserpio (40’ st Papasodaro), Locati. A disposizione Tucci, Bello, Mammetti, Rudi, De Vincenzi. All. Tibaldo.

Arbitro: Russo di Benevento (Lo Monaco di Como e Petrosino di Bergamo).

Marcatore: 20’ st Schingo (Sa).

Espulsi: 9’ st Urso (R) e al 25’ st Favilla (S).

Le interviste

La cronaca play by play

