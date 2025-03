Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Le Giornate Fai di primavera offrono un’occasione unica per scoprire due tesori storici di Caronno Pertusella: la Chiesa di Santa Maria della Purificazione e Villa Londonio. Sabato 22 e domenica 23 marzo, i visitatori potranno ammirare opere d’arte di pregio e accedere a un’elegante dimora solitamente chiusa al pubblico.

La Chiesa di Santa Maria della Purificazione, risalente al XVI secolo, è un autentico gioiello nascosto. Al suo interno, gli ospiti potranno ammirare un prezioso ciclo di affreschi di Giovanni Paolo Lomazzo, l’Annunciazione del Seicento attribuita alla bottega di Giovanni Battista Avogadro e la pala d’altare di Bernardino Campi.

Al termine della visita alla chiesa, sarà possibile proseguire il percorso culturale con Villa Londonio, raffinata residenza della seconda metà del Settecento, che per l’occasione aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico.

Le visite guidate si terranno con cadenza di 20 minuti nei seguenti orari:

Sabato 22 marzo: dalle 14 alle 18 (ultimo turno alle 17.30)

dalle 14 alle 18 (ultimo turno alle 17.30) Domenica 23 marzo: dalle 10 alle 18 (ultimo turno alle 17.30)

L’accesso sarà limitato per persone con disabilità a causa della presenza di scalini all’ingresso, mentre gli animali non saranno ammessi.

L’evento si svolgerà in via Adua 169. Sono disponibili parcheggi in vicolo delle Rose, piazza Cardinal Colombo e vicolo del Pozzo.

Le visite alla Chiesa di Santa Maria della Purificazione saranno curate dagli apprendisti ciceroni del liceo scientifico statale Giovanni Battista Grassi e dell’istituto tecnico commerciale statale Gino Zappa di Saronno, mentre per villa Londonio la guida sarà a cura della Proloco di Caronno Pertusella.

