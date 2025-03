Altre news

SARONNO – Giovedì 20 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco delle 24 ore. Non sono previste precipitazioni, con condizioni di stabilità atmosferica garantite dall’alta pressione. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con una massima attesa di 15°C e una minima che scenderà fino a 1°C nelle prime ore del mattino. I venti saranno deboli, al mattino proverranno da Nord, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo segnalata.

Nel Tradatese e nelle Groane, il tempo sarà molto simile a quello di Saronno, con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. A Tradate la temperatura massima raggiungerà 14°C, con una minima di 1°C, mentre a Lazzate i valori oscilleranno tra 3°C di minima e 14°C di massima. Anche in queste aree i venti saranno deboli, con una leggera variazione nella direzione nel corso della giornata.

In Lombardia, la situazione sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, grazie alla presenza dell’alta pressione. Le temperature saranno in lieve rialzo rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi compresi tra 13 e 17°C in pianura. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti settentrionali al mattino e in rotazione a meridionali nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.