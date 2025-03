Città

SARONNO – “Noi di Italia Viva Saronno intendiamo partecipare attivamente al dibattito politico saronnese, con le nostre idee ma soprattutto confrontandoci con i cittadini e le realtà associative”.

Inizia così la nota di Italia Viva Saronno in merito alle elezioni amministrative.

“A poco tempo dalle elezioni amministrative, intendiamo continuare l’ascolto dei cittadini saronnesi con le loro esigenze, i loro bisogni e per conoscere quello che chiedono alla politica che dovrà guidare questa città nei prossimi cinque anni.

In Italia Viva Saronno crediamo nella partecipazione attiva dei cittadini, per questa ragione sabato 22 marzo saremo in corso Italia per ascoltarvi, per parlarvi, per chiedere a voi come vedete Saronno e cosa chiedete alla prossima amministrazione. Abbiamo inoltre realizzato un sondaggio con un questionario anonimo, accessibile da computer, smartphone e tablet e anche dalla nostra pagina Facebook, per raccogliere opinioni e proposte sui temi più importanti: servizi pubblici (trasporti, scuole, sanità), infrastrutture (strade, parchi, illuminazione), sicurezza, tempo libero e cultura, commercio e attività produttive, ambiente e qualità della vita.

Compilare il questionario richiede circa cinque minuti. I risultati ci aiuteranno a definire linee guida operative mirate per rispondere ai bisogni dei cittadini e verranno in seguito pubblicati sulla nostra pagina Facebook. Più saremo a partecipare, più la voce dei cittadini dovrà essere ascoltata dalle istituzioni.

Italia Viva vuole rappresentare un centro di dibattito e scambio di idee, per la collettività saronnese e non solo. Se vuoi partecipare anche tu, accedi a questo link oppure scrivici tramite i nostri canali social, Facebook e Instagram! O più semplicemente contattaci con whatsapp al nostro numero: 3282265137.

INCONTRO SABATO 22 MARZO IN CORSO ITALIA 31 dalle ore 14 alle ore 18

Anche sabato 5 aprile 2025 saremo presenti in Corso Italia per incontrare i cittadini, confrontarci sui temi più importanti per la nostra Città e per discutere sui prossimi referendum nazionali del 8 e 9 giugno 2025 che riguardano Jobs Act e Legge di Cittadinanza.

