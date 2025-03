Città

SARONNO – Domenica 23 marzo la comunità saronnese si riunirà per celebrare la Festa del Voto, una delle due ricorrenze che scandiscono il cammino della città insieme alla Festa del Trasporto. A sottolinearne l’importanza, il prevosto don Giuseppe Marinoni ha indirizzato una lettera ai fedeli sull’informatore comunale, invitando alla partecipazione e alla riscoperta di tradizioni che affondano le radici nella storia locale.

“Ritroviamo la Festa del Voto, una delle due ricorrenze, con la Festa del Trasporto, che segnano il cammino della Comunità cristiana e civile di Saronno. Come indica il Santo Padre, sarà realmente un cammino che compiremo insieme domenica 23 marzo, partendo dalla Chiesa di San Francesco per portarci processionalmente fino al nostro Santuario ai piedi della Madonna dei Miracoli e adempiere così, anche con l’offerta della cera da parte dell’Amministrazione comunale, al voto fatto dai Saronnesi nel lontano 1577 per ringraziare la Madonna dalla guarigione della peste.”

Il corteo, che vedrà la partecipazione del commissario prefettizio Antonella Scolamiero, delle autorità e delle associazioni locali, rappresenta un momento di unità per tutta la città. Don Marinoni ha anche voluto richiamare un gesto tradizionale spesso dimenticato negli anni: il digiuno del sabato precedente alla Festa del Voto.

“Quest’anno vogliamo riscoprire anche un gesto che fa parte del voto, cioè di quella promessa fatta a suo tempo e che forse lungo gli anni si è un po’ persa, forse per dimenticanza. È il gesto del digiuno il sabato che precede la festa, come potete vedere più avanti nel programma.”

La Festa del Voto si inserisce all’interno del Giubileo della Speranza, un tempo di riflessione e preghiera che accompagna i fedeli nella riscoperta della fede. In questo contesto, il prevosto ha invitato la comunità a rivolgersi con fiducia alla Madonna dei Miracoli e al Bambino che tiene tra le braccia, affidando loro le intenzioni di pace per il mondo, per Papa Francesco e per la città di Saronno.

“Siamo in questo Giubileo della speranza, ‘Pellegrini di Speranza’! La Speranza cristiana è una virtù teologale, ma sappiamo anche che ha un nome, ha un volto, il volto di quel Bambino che vediamo tra le braccia di Maria. A Lui, per intercessione della sua Vergine Madre, affideremo le intenzioni di preghiera per la pace nel mondo, per il Santo Padre Papa Francesco e per la nostra città.”

Don Marinoni ha concluso il suo messaggio con un invito alla partecipazione, sottolineando l’emozione di vivere per la prima volta la Festa del Voto insieme ai saronnesi.

“Miei cari, non resta che darci appuntamento sabato e domenica prossimi. Per quanto mi riguarda personalmente sarà una gioia vivere con voi la mia prima Festa del Voto.”

La cittadinanza è dunque invitata a prendere parte a questo importante momento di fede e tradizione, per rinnovare insieme il voto che da secoli lega Saronno alla Madonna dei Miracoli.

