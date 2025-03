Eventi

SARONNO – L’arte incontra la città, la poesia si fa esperienza. Dal 16 al 23 marzo torna a Saronno Giorni diVersi, il festival di poesia che, giunto alla sua quarta edizione, esplora il tema “L’Altro”. Otto giorni di eventi tra performance, letture, musica e teatro, con un obiettivo chiaro: portare la poesia oltre le pagine e gli spazi convenzionali, trasformando Saronno in un laboratorio di cultura e inclusione

La giornata di venerdì 21 marzo si apre alle 15.30 nella sede dell’Auser (via Maestri del Lavoro 2) con l’incontro con Gianfranco Morelli, che presenterà “Anna come tanti“, un poemetto partigiano che narra le vicende di quattro protagonisti della Resistenza a Bollate. Un evento promosso in collaborazione con Anpi e Auser, un’occasione per riflettere sulla memoria storica e il valore della libertà.

In serata, alle 20.30, l’Auditorium Aldo Moro (viale Santuario 15) sarà il palcoscenico dell’incontro “L’ardore fossile: poesia come arte dell’altro” con Giorgio M. Cornelio e Tommaso Di Dio. I due poeti dialogheranno sulla funzione della poesia come arte capace di dare voce a ciò che è “altro” da noi, un veicolo di ospitalità e di confronto.

A seguire, verranno premiati i vincitori del Concorso di Poesia “Tra le Righe”, organizzato dal Liceo Classico Stefano Maria Legnani, che coinvolge studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

(foto d’archivio)

