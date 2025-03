Varesotto

GORLA MINORE – Anche quest’anno Villa Londonio sarà protagonista delle Giornate Fai di Primavera, offrendo ai visitatori un’opportunità unica per scoprire la sua storia e il suo fascino. L’evento si svolgerà in collaborazione con il Fondo ambiente italiano, con visite guidate della durata di circa 30 minuti.

La Villa sarà aperta al pubblico sabato 22 marzo dalle 14:00 alle 18:30 e domenica 23 marzo dalle 10 alle 18:30, con turni di ingresso previsti ogni 20 minuti.

Per accedere alla visita, sarà necessario recarsi prima al banchetto Fai situato in via Adua 169 a Caronno Pertusella, dove i gruppi di partecipanti assisteranno inizialmente a una visita accompagnata della chiesa della Purificazione. Questo primo momento sarà curato dagli studenti del liceo scientifico Grassi e dell’istituto tecnico commerciale Zappa, coinvolti nel progetto di apprendisti ciceroni. Successivamente, i visitatori verranno accompagnati dalla Pro Loco nella scoperta di Villa Londonio.

L’accesso sarà possibile previo versamento di un contributo raccolto in loco dal Fai, che contribuirà alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico italiano.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti