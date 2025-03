news

L’exploit del vino italiano ha mille sfaccettature, soprattutto ha delle aziende vitivinicole di grande spessore, con iniziative tali da rendere imbattibile un mercato di enormi possibilità e potenzialità. La 41° apertura di un Bottega Prosecco Bar, stavolta all’aeroporto internazionale di Nizza, lo sta a dimostrare. In quello che viene definito lo scalo con il maggior numero di passeggeri benestanti per non dire ricchi che so spostano a Montecarlo e in Costa Azzurra, Bottega spa, l’azienda veneta che esporta i suoi prodotti in 165 paesi nel mondo, ha inaugurato un altro, proprio spazio dedicato alla ristorazione dopo aver ottenuto un enorme successo in ogni parte del mondo. Concept ideato da Bottega con la finalità dfi esaltare le eccellenze del nostro paese e gratificare il palato del consumatore tipo, il Bottega Prosecco Bar ripropone la filosofia dell’antica osteria veneziana dove poter bere un buon bicchiere di vino e mangiare qualche manicaretto o un pasto caldo al bancone o al tavolo, in un ambiente ridente e rilassante. Locali che Botteha ha privilegiato con il suo Prosecco portando ovunque una ventata di vino di qualità e di italianità. I Prosecco Bar sono sparsi da Dubai a Londra, Seul, Tokyo, Birmingham, Guernsey, Abu Dhabi. Venezia, Roma, Varhas, Basilea e in tanti altri aeroporti o alberghi di lusso nel mondo.