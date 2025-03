Groane

CERIANO LAGHETTO – A Ceriano Laghetto potrebbe nascere la possibilità di realizzare un impianto di compostaggio locale. Secondo i rappresentanti delle liste civiche dei Comuni della zona Groane “si tratta di una soluzione innovativa nella gestione dei rifiuti che porterà benefici in termini ambientali ed economici”.

“Di fronte alla scelta dell’Amministrazione di Ceriano, guidata da Massimiliano Occa e dalla lista civica Orizzonte Comune, di partecipare al bando di Regione Lombardia, la Lega nei nostri Comuni sta inscenando una polemica strumentale e pretestuosa, generando peraltro un cortocircuito politico: in Regione predispongono bandi di finanziamento per la creazione di questi impianti, sul territorio poi criticano i Comuni che vi partecipano” sostengono i consiglieri comunali di Progetto in Comune Cogliate, Insieme per Misinto, Lazzate In Movimento.

“Un impianto di compostaggio locale – spiegano in una nota congiunta – è una struttura che permette di trasformare i rifiuti organici e una parte di verde in compost, un fertilizzante naturale riutilizzabile per il verde pubblico. A differenza del compostaggio domestico, che avviene su piccola scala, questo sistema può servire un’intera comunità, offrendo benefici sia ambientali sia economici. Dal punto di vista ambientale, ridurre la quantità di rifiuti organici conferiti presso impianti distanti significa diminuire le emissioni legate al loro trasporto e trattamento. Dal punto di vista economico, un impianto di questo tipo può portare a una riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti, con effetti positivi nel lungo periodo per tutta la collettività.”

“Ci auguriamo che la partecipazione al bando possa avere un esito positivo e quindi il progetto possa essere finanziato. La vera questione politica da porre è la mancata partecipazione al bando degli altri Comuni che non hanno impianti di questa natura e che avrebbero potuto seguire l’esempio di Ceriano Laghetto. Lasciamo ad altri una politica fatta di continui pretesti per polemizzare seminando preoccupazioni infondate, noi condividiamo le proposte serie e concrete di chi vuole amministrare con un’attenzione particolare alla sostenibilità ecologica e alla tutela dell’ambiente” concludono gli esponenti delle liste civiche Groane.

