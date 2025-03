Groane

SOLARO – La Sindaca di Solaro, Nilde Moretti, ha accolto con entusiasmo la cantante e insegnante di canto Nausicaa Magarini, un talento locale con un percorso di successo che l’ha vista protagonista a The Voice e sul palco dell’Eurovision. L’incontro, organizzato per promuovere i talenti del territorio, ha visto Magarini condividere la sua esperienza con i giovani di Solaro, offrendo loro un esempio concreto di come il talento e la passione possano portare lontano.

Nausicaa, che da quindici anni lavora nel mondo della musica, ha raccontato come la sua carriera sia iniziata da giovanissima, con le prime esibizioni e la partecipazione a The Voice nel 2013. Dopo aver lavorato con diversi produttori, ha intrapreso un percorso autonomo, collaborando con diversi artisti e dedicandosi anche all’insegnamento. Oggi è insegnante di canto alla scuola di musica “Spazio Must” a Saronno.

Tra le sue esperienze più significative, oltre alla partecipazione a The Voice, Magarini ha preso parte alla finale dell’Eurovision nel 2017 con Francesco Gabbani e il brano “Occidentali’s Karma”. Attualmente, continua a esibirsi con il progetto “Non sono un cantautore”, dove interpreta brani della canzone italiana.

Nausicaa ha sottolineato l’importanza di una solida preparazione musicale: “È fondamentale avere una base, conoscere la propria voce e vocalizzare correttamente. La passione e la determinazione sono cruciali per entrare nel mondo della musica, ma bisogna saper affrontare ogni genere con serietà e senza cercare scorciatoie, come l’autotune”.

La Sindaca Nilde Moretti ha voluto elogiare l’impegno e la determinazione di Nausicaa, che è riuscita a realizzare il suo sogno nonostante le difficoltà: “Nausicaa – ha dichiarato la sindaca – è un esempio per i ragazzi di Solaro. Ha lavorato duramente per raggiungere i suoi obiettivi, e oggi è una fonte di ispirazione per tutti quelli che vogliono seguire le proprie passioni e credere nel proprio talento”

Un incontro che ha dimostrato come il talento locale possa avere un impatto significativo, motivando i giovani di Solaro a perseguire i propri sogni con impegno e determinazione.

