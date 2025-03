Cronaca

LIMBIATE / CESANO MADERNO – Operazione della Guardia di Finanza contro il lavoro irregolare nel territorio di Monza e Brianza. Le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno individuato 20 lavoratori impiegati “in nero” in diversi comuni della provincia, compresi Limbiate e Cesano Maderno.

Nel dettaglio, a Cesano Maderno è stata scoperta la presenza di lavoratori privi di contratto in una pizzeria, mentre a Limbiate le irregolarità sono emerse in un minimarket e in un ristorante. Complessivamente, i controlli hanno interessato anche Monza, Agrate Brianza, Brugherio, Desio, Nova Milanese e Lentate sul Seveso, con irregolarità riscontrate in pub, bar, negozi di abbigliamento, ristoranti, barberie e mobilifici.

Italiani e stranieri

Tra i 20 lavoratori irregolari individuati, 12 sono italiani, mentre gli altri provengono da diverse nazionalità: tre cinesi, due egiziani, un marocchino, un moldavo e un cittadino del Bangladesh.

I controlli sono stati condotti dai Finanzieri del Gruppo di Monza e delle Compagnie di Seregno e Seveso, utilizzando segnalazioni giunte al numero di pubblica utilità “117” e strumenti di intelligence per individuare le attività più a rischio. L’operazione rientra in un piano di contrasto al lavoro sommerso, volto a garantire maggiore legalità nel settore dell’occupazione.

20032025