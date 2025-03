Cronaca

LOCATE VARESINO / MOZZATE – Nell’ambito di un’operazione contro la criminalità e le babygang, nel corso di questo mese gli agenti della polizia ferroviaria di Varese, in collaborazione con la questura di Como, hanno effettuato una serie di controlli nelle stazioni. In quelle di Locate Varesino e Mozzate, anche a seguito do atti vandalici sui treni Trenord, sono state nei giorni scorsi identificate 104 persone e si è giunti all’emissione di quattro ordini di allontanamento nei confronti di minori tra i 14 e i 16 anni. Tre di loro sono italiani, uno di nazionalità marocchina.

I ragazzi sono stati sanzionati per aver violato i divieti di stazionamento e occupazione degli spazi ferroviari, ostacolando l’accessibilità delle infrastrutture. Dopo le procedure di rito, sono stati affidati ai genitori. L’operazione si inserisce in un piano di prevenzione volto a garantire maggiore sicurezza nelle stazioni e a contrastare fenomeni di vandalismo e illegalità.

(foto archivio: agenti della polfer in una delle stazioni della zona)

20032025