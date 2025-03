Sport

ROVELLO PORRO – I campioni in carica del Rovello Sgavisc ospiteranno dal 28 al 30 marzo l’edizione del 2025 della European Winners Cup di Tchoukball che disputerà nel palazzetto di Rovello Porro e nel palazzetto Sergio Bianchi di Rovellasca.

All’European Winners Cup, la champions league del tchoukball, parteciperanno ben 12 squadre provenienti da Italia, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Polonia, Spagna e Francia con campioni, dunque, del calibro internazionale. Le dodici squadre partecipanti verranno suddivise in due gironi da sei per disputare un totale di 42 partite in tre giornate che si concluderanno con la consueta premiazione.

Vista l’importanza del torneo, un obbiettivo importante per il club Rovello Sgavisc sarà anche quello di fare appassionare sempre più persone al tchoukball, uno sport nato in Svizzera solamente 50 anni fa, motivo per cui la squadra rovellese ha anche promosso diversi progetti scolastici in ben quattro scuole del comasco.

Il calendario:

Venerdì 28 marzo:

Palazzetto Rovello.

13:30 – Lions Lenep (GER) vs. Val-De-Ruz Flyers (SUI)

14:40 – Saronno Castor (ITA) vs. TNT – Le Havre (FRA)

15:50 – Ferrara Monkeys (ITA) vs. Ursus Altius (POL)

17:00 – Lions Lenep (GER) vs. TNT – Le Havre (FRA)

18:10 – Saronno Castor (ITA) vs. Ursus Altius (POL)

19:20 – Ferrara Monkeys (ITA) vs. Val-De-Ruz Flyers (SUI)

Palazzetto Sergio Bianchi di Rovellasca.

13:30 – TB Club Comtois (FRA) vs. Düsseldorf Vikings (GER)

14:40 – Rovello Sgavisc (ITA) vs. 3Olivos Eagles (ESP)

15:50 – Bury Kings (UK) vs. Geneva Dragons (SUI)

17:00 – Rovello Sgavisc (ITA) vs. TB Club Comtois (FRA)

18:10 – Düsseldorf Vikings (GER) vs. Bury Kings (UK)

19:20 – Geneva Dragons (SUI) vs. 3Olivos Eagles (ESP)

Sabato 29 marzo:

Palazzetto Rovello:

09:00 – 3Olivos Eagles (ESP) vs. Bury Kings (UK)

10:10 – TB Club Comtois (FRA) vs. Geneva Dragons (SUI)

11:20 – Rovello Sgavisc (ITA) vs. Düsseldorf Vikings (GER)

12:30 – Bury Kings (UK) vs. TB Club Comtois (FRA)

13:40 – Düsseldorf Vikings (GER) vs. 3Olivos Eagles (ESP)

14:50 – Rovello Sgavisc (ITA) vs. Geneva Dragons (SUI)

16:00 – TB Club Comtois (FRA) vs. 3Olivos Eagles (ESP)

17:10 – Rovello Sgavisc (ITA) vs. Bury Kings (UK)

18:20 – Geneva Dragons (SUI) vs. Düsseldorf Vikings (GER)

Palazzetto Bianchi di Rovellasca:

09:00 – Ursus Altius (POL) vs. TNT – Le Havre (FRA)

10:10 – Saronno Castor (ITA) vs. Val-De-Ruz Flyers (SUI)

11:20 – Ferrara Monkeys (ITA) vs. Lions Lenep (GER)

12:30 – TNT – Le Havre (FRA) vs. Val-De-Ruz Flyers (SUI)

13:40 – Lions Lenep (GER) vs. Ursus Altius (POL)

14:50 – Saronno Castor (ITA) vs. Ferrara Monkeys (ITA)

16:00 – Ursus Altius (POL) vs. Val-De-Ruz Flyers (SUI)

17:10 – Ferrara Monkeys (ITA) vs. TNT – Le Havre (FRA)

18:20 – Saronno Castor (ITA) vs. Lions Lenep (GER)

Domenica 30 marzo: tutte le semifinali nei due palazzetti dalle 8.45 alle 15, invece la finale si disputerà nel palazzetto di Rovello alle 15.40.

(foto da archivio)