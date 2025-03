Cronaca

SARONNO – Un controllo della polizia locale ha portato alla segnalazione come consumatore di sostanze stupefacenti di un 22enne saronnese. E’ successo la scorsa settimana nell’area verde nei pressi dell’ospedale di piazzale Borella. Tutto è iniziato intorno alle 16 quando gli agenti del comando di piazza Repubblica hanno notato il ragazzo solo nell’area verde. Insospettiti dal suo atteggiamento, soprattutto quando si è accorto della presenza della pattuglia, hanno deciso di effettuare una verifica.

Durante il controllo, il ragazzo, un 22enne, è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. La sostanza è stata immediatamente sequestrata, mentre il giovane è stato identificato e segnalato alle autorità competenti come consumatore di stupefacenti. Il quantitativo, infatti, era compatibile con quello tollerato per uso personale.

Per lui potrebbero scattare provvedimenti amministrativi come la sospensione della patente di guida o del passaporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

