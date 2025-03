SARONNO – E’ stata chiusa nei giorni scorsi una porzione del parco Salvo d’Acquisto di via Carlo Porta per lavori che si protrarranno sino a metà giugno. La ditta incaricata sta effettuando un importante intervento di manutenzione che non riguarda le attrezzature ludiche, bensì la pavimentazione del parco pubblico, ammalorata dove insistono gli autobloccanti cementizi (sollevati in alcuni punti per la spinta delle radici sporgenti e sprofondate in altri).