SARONNO – Nella settimana da martedì 24 a sabato 29 marzo il principale ufficio postale di Saronno, situato in via Varese 130, resterà chiuso per consentire lavori infrastrutturali. Durante questo periodo, il riferimento anche per gli utenti della zona sarà la succursale 1 di Saronno, quella situata nel quartiere centrale, in via Manzoni 10.

L’ufficio postale di Saronno in via Manzoni (succursale 1) seguirà i seguenti orari di apertura:

Da lunedì a venerdì: dalle 8.20 alle 19.05

Sabato: dalle 8.20 alle 12.35

Nella stessa sede di Pptt è disponibile anche uno sportello automatico Atm, che si trova nella zona di ingresso ed è accessibile ventiquattro ore su ventiquattro per tutte le esigenze della clientela.

(foto archivio: l’ufficio postale di Saronno situato in via Varese)

20032025