SARONNO – Le fiamme hanno devastato l’appartamento ma nessuno se ne è più occupato e nemmeno hanno pensato a portare via i resti degli effetti personali che sono rimasti un cumulo in cortile in balia delle intemperie invasi da topi e cattivo odore.

E’ la difficile situazione che si registra in via San Giacomo. Ma facciamo un passo indietro tornando al 15 dicembre quando nel tardo pomeriggio quando si è verificato un incendio. I proprietari, una famiglia di tre persone trasferitasi da poco, erano usciti da una decina di minuti quando alcuni passanti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con autoscala e autopompe, che hanno domato le fiamme in un paio d’ore.

Le verifiche condotte dopo lo spegnimento del rogo hanno fatto emergere danni ingenti. L’appartamento è stato dichiarato inagibile a causa del soffitto, completamente compromesso. Da quel giorno, però, la situazione non è stata risolta: i residenti del complesso lamentano un crescente degrado.

Saronno, i danni dell’incendio di via San Giacomo (foto di Stefano Bergamini)

A distanza di tre mesi dall’incendio, il cortile del condominio è ancora invaso dagli effetti personali degli inquilini, che dopo il rogo si sono allontanati senza occuparsi dello sgombero. Una situazione che sta esasperando gli altri residenti: “I proprietari di quell’appartamento sono spariti, lasciandoci le macerie in mezzo al cortile”, denunciano. “Abbiamo segnalato il problema alla polizia locale, all’ufficio ambiente del Comune e persino sull’app Municipium, ma non è successo nulla”.

Oltre al disagio visivo e olfattivo, il materiale abbandonato ha attirato topi e piccioni, peggiorando le condizioni igieniche del cortile. “L’odore è insopportabile e c’è anche un motorino che hanno tentato di rubare di notte. Un altro inquilino è dovuto intervenire”, spiegano. I cittadini hanno tentato di contattare il proprietario, ma senza ottenere risposta.

Dall’amministrazione arriva la conferma che la pratica è in corso: “La pratica è già stata seguita dall’ufficio edilizia privata, che ha emesso un’ordinanza di verifica e sgombero” fanno sapere dal Comune. Anche la polizia locale ha effettuato ulteriori controlli e accertamenti, verificando che il proprietario fosse a conoscenza degli obblighi a suo carico. “Il proprietario doveva completare gli sgomberi”, ma al momento la situazione è rimasta invariata.

I residenti attendono ora un intervento risolutivo, sperando che il cortile possa tornare ad essere un luogo decoroso.

Incendio di via San Giacomo: le foto dei pompieri al lavoro di Armando Iannone

