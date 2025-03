news

Solana nasce in un periodo turbolento: marzo 2020, quando il mondo affronta il primo lockdown della pandemia. L’idea, però, era già in cantiere dal 2017, quando Anatoly Yakovenko pubblica un white paper su un innovativo metodo di sincronizzazione per blockchain: il “Proof of History”.

Questo sistema consente alla rete di elaborare un numero elevatissimo di transazioni a costi ridotti, attirando fin da subito investitori e sviluppatori. Nel luglio 2019, un round di finanziamento guidato da Multicoin Capital raccoglie circa 20 milioni di dollari. Il successo è immediato e, nei primi 20 mesi dal lancio, Solana diventa una delle blockchain più promettenti, tanto da essere definita come una possibile “Ethereum killer”. Il mercato la premia e il valore totale della rete raggiunge i 77,8 miliardi di dollari nel pieno del ciclo rialzista tra il 2020 e il 2021.

Il crollo del 2022 e la rinascita

Il 2022 segna una battuta d’arresto importante. Il bear market, unito al fallimento di FTX, fa crollare la capitalizzazione di Solana a soli 3 miliardi di dollari, registrando un calo del 96% rispetto ai massimi precedenti. L’exchange guidato da Sam Bankman-Fried aveva acquistato circa 58 milioni di token Solana, per un valore attuale di 7,4 miliardi di dollari, diventando uno dei principali sostenitori della rete. Tuttavia, quando FTX dichiara bancarotta l’11 novembre 2022, il prezzo di Solana precipita fino a 8,30 dollari.

Ma la resilienza della blockchain non si ferma qui: il 2023 segna l’inizio di una ripresa spettacolare. La capitalizzazione passa da 3 miliardi a oltre 140 miliardi di dollari a gennaio 2025, trainata da nuove applicazioni e dall’esplosione di un fenomeno inatteso.

L’effetto meme coin: Solana conquista il mercato

Se c’è un elemento che ha spinto Solana a riprendersi nel 2023-2024, è senza dubbio la mania delle meme coin, un mercato da 100 miliardi di dollari che Solana ha dominato, superando perfino Ethereum in alcune fasi.

Tra le meme coin nate su Solana spiccano Bonk, Dogwifhat, Fartcoin e Pudgy Penguins, tutte capaci di raggiungere miliardi di dollari di capitalizzazione in pochi mesi. Il boom è stato favorito da piattaforme come Pump.fun, che ha generato da sola oltre 540 milioni di dollari di ricavi nell’ultimo anno.

Nessuna di queste, però, ha avuto l’impatto della meme coin $TRUMP, lanciata dal team vicino al presidente Donald Trump. In soli due giorni, ha raggiunto una capitalizzazione di 14,6 miliardi di dollari per poi crollare rapidamente. Questo exploit ha portato il valore totale bloccato nella DeFi di Solana a 14,2 miliardi di dollari, secondo DefiLlama, confermando la blockchain come la terza più usata per stablecoin dopo Ethereum e Tron.

Il primo grande smartphone crypto

Nel maggio 2023, Solana ha tentato un’altra innovazione: il lancio di Solana Saga, il primo smartphone pensato per il mondo crypto. Inizialmente accolto con scetticismo, le vendite hanno preso slancio grazie a un airdrop di 30 milioni di token BONK.

Poco dopo, Solana ha presentato un modello più avanzato, il Solana Seeker, progettato per facilitare il trading di meme coin e offrire ricompense in token. Nonostante i limiti tecnici rispetto ai top di gamma come iPhone o Google Pixel, i due smartphone hanno totalizzato oltre 140.000 preordini.

Il prezzo attuale del Solana Seeker è di 500 dollari, una cifra accessibile rispetto alla concorrenza. Tuttavia, la blockchain ha ancora un problema da risolvere: l’affidabilità della rete.

Happy 5th birthday Solana fam! 🥳 408+ billion transactions.

1,300+ validators.

$987+ billion volume. Thank you to all the relentless founders, devs, and nCMOs around the globe who have made Solana what it is today — 5 years in, we’re just getting started 🎊 pic.twitter.com/p89PynhjpJ — Solana (@solana) March 16, 2025

Solana nella riserva digitale degli Stati Uniti

Un segnale importante per il futuro di Solana è arrivato il 7 marzo 2025, quando l’amministrazione Trump ha annunciato che la blockchain sarà inclusa nella Digital Asset Stockpile, una riserva di asset digitali derivanti da confische governative.

Secondo Arkham Intelligence, gli Stati Uniti non possiedono attualmente Solana, ma la Casa Bianca ha dichiarato che condurrà un audit per verificare le criptovalute detenute. Il piano iniziale prevedeva una riserva esclusivamente in Bitcoin, ma successivamente sono stati aggiunti Solana, Ether, XRP e Cardano.

Attualmente, Solana ha un valore di circa 126 dollari, con una capitalizzazione di 64,5 miliardi di dollari. Tuttavia, è ancora in calo del 56% rispetto al suo massimo storico. Dopo cinque anni di crescita, crisi e rinascita, Solana si trova a un bivio.

Da una parte, ha dimostrato di essere una delle blockchain più innovative e resilienti; dall’altra, deve ancora risolvere problemi di affidabilità e consolidare la fiducia degli investitori. Il 2025 potrebbe essere un anno decisivo. L’adozione delle meme coin, lo sviluppo tecnologico e il riconoscimento istituzionale sono segnali positivi, ma la rete dovrà dimostrare di essere pronta a superare le sfide strutturali che l’hanno penalizzata in passato.

Solaxy (SOLX): il primo layer 2 di Solana

Dopo cinque anni di evoluzione, Solana continua a essere una delle blockchain più dinamiche, tra innovazioni e sfide da superare.

In questo scenario emergono nuove soluzioni per migliorarne l’efficienza, come Solaxy (SOLX), il primo layer 2 progettato per potenziare le prestazioni della rete. Solaxy si distingue come una tecnologia di secondo livello che ottimizza il funzionamento di Solana, garantendo transazioni più rapide e costi ridotti. In pratica, si tratta di un layer 2 avanzato che gestisce le transazioni attraverso una rete parallela, riducendo il carico sulla blockchain principale e migliorandone le prestazioni complessive.

L’interesse per Solaxy è in forte crescita, come dimostra il successo della sua attuale prevendita del token $SOLX, che finora ha raccolto circa 27 milioni di dollari, con un valore attuale del token pari a 0,001668 dollari.

