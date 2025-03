Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un forte messaggio di pace è stato lanciato dal comune di Caronno Pertusella, che ha aderito alla campagna di Emergency “Ripudia la guerra”. Venerdì 14 marzo, nel corso della mattinata, i volontari dell’organizzazione hanno consegnato lo striscione recante la scritta “Questo comune ripudia la guerra“, che è stato immediatamente esposto sul balcone del palazzo comunale.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco, il presidente del consiglio comunale, gli assessori e i capogruppo, che hanno affiancato i rappresentanti di Emergency in un gesto simbolico, ma di grande valore. L’amministrazione comunale ha dimostrato sensibilità e attenzione verso il tema della pace, in un periodo storico in cui questi valori risultano più necessari che mai.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso dei cittadini e degli attivisti, che hanno sottolineato l’importanza di aderire a campagne di sensibilizzazione come questa, affinché il ripudio della guerra sia non solo un principio sancito dalla costituzione, ma anche un impegno concreto delle istituzioni e della società civile.

