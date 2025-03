news

Le crypto stanno vivendo un periodo di grande espansione a livello mondiale, sebbene questa fase sia caratterizzata da una profonda correzione dei prezzi per quasi tutti i token.

Qui si gioca una partita sul medio/lungo periodo, in cui il singolo momento ha un’influenza piuttosto moderata a livello assoluto. Per questo è importante prestare attenzione alle notizie che incidono su questo tipo di dinamiche.

Solana, in questi giorni, ha visto un tassello molto importante aggiungersi al quadro generale: l’arrivo dei futures quotati sul Chicago Mercantile Exchange (CME).

Il valore di questi futures, in particolare, è relativo, in quanto si tratta solo di due tipi di contratti che non possono coprire tutte le esigenze del mercato. Tuttavia, la questione in sé è di primaria importanza.

Secondo molti analisti, il lancio dei futures rappresenta un apripista per l’arrivo degli ETF spot su Solana, un evento che aprirebbe al token nuovi mercati e ingenti flussi di liquidità.

Non solo: l’approvazione di un ETF spot sulla prima altcoin diversa da Ethereum segnerebbe un punto di svolta per l’intero settore, poiché attualmente esiste una sorta di “barriera” prima di questo passaggio.

Se Bitcoin prima ed Ethereum poi appartengono a una categoria a sé stante nel mercato delle crypto, molte delle principali altcoin si trovano invece su un piano paragonabile.

L’eventuale approvazione di un ETF su una di esse potrebbe generare un effetto domino, innescando un’ondata di entusiasmo che potrebbe riaccendere il bull market.

Tuttavia, senza spingerci troppo oltre con le ipotesi, è evidente che Solana necessiti di qualche buona notizia per risollevare l’entusiasmo intorno alla sua crypto.

Il prezzo di SOL è in caduta libera dopo l’implosione del settore delle meme coin, colpito dalla crescente consapevolezza dei rischi connessi a questo mercato.

Solana, che nell’ultimo anno era diventata la chain di riferimento per le meme coin, ha subito un crollo della liquidità e delle transazioni, gettando ombre sul progetto.

Gli investitori non vedono di buon occhio una blockchain il cui valore è fortemente legato a un settore così volatile e imprevedibile. Per questo, l’arrivo dei futures, unito a uno sviluppo costante e a nuove innovazioni nell’ecosistema Solana, potrebbe riaccendere l’interesse e la fiducia nel progetto.

Solaxy (SOLX) darà una spinta a Solana?

Un nome che sta emergendo come possibile “salvagente” per Solana in questa fase è Solaxy (SOLX), un nuovo progetto che introduce un cambiamento radicale nel suo ecosistema.

Solaxy è infatti il primo layer 2 di Solana, una chain secondaria progettata per ampliare le potenzialità e le funzionalità della rete principale.

Come accade per Ethereum, che già dispone di diversi layer 2, anche su Solaxy potranno svilupparsi progetti che non trovano spazio sulla chain principale o che necessitano di funzionalità specifiche che Solana non può offrire direttamente.

Si tratta di una soluzione semplice ed estremamente efficace, già adottata da molte altre blockchain e ora pronta a entrare nell’ecosistema di Solana.

Questo sviluppo potrebbe rappresentare il segnale che il mercato attende: un passo concreto per accrescere il valore complessivo della chain. Per questo motivo, molti considerano Solaxy un tassello fondamentale per il futuro di Solana, segnando un nuovo inizio per il suo ecosistema.

Questo, unito all’approvazione dei futures, potrebbe dare ulteriore slancio anche all’approvazione di un ETF, che dipende in parte dalla percezione di solidità e affidabilità del progetto.

Nel frattempo, Solaxy si posizionerà come unico layer 2 di Solana, in attesa che il settore si sviluppi ulteriormente e possa diventare un trend consolidato nel prossimo futuro.

Se ciò dovesse accadere, Solaxy si troverebbe in una posizione di leadership in un settore in rapida espansione, generando un forte movimento speculativo. Questo potrebbe spingere il token $SOLX a raggiungere livelli attualmente impensabili, alimentando un nuovo bull market trainato da questa ondata di ottimismo.

Oggi Solaxy è in fase di prevendita, con un capitale raccolto di circa 27 milioni di dollari, cifra che dimostra l’enorme interesse nei confronti di questo progetto.

Il token SOLX è attualmente venduto in prevendita al prezzo unitario di 0,001668 dollari, importo destinato ad aumentare progressivamente con l’avanzare delle prossime fasi di prevendita.

