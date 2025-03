Altre news

SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3B meteo, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con una progressiva copertura nuvolosa nel corso della giornata. In serata sono previste deboli piogge, con accumuli attorno a 0.7 mm. Le temperature si manterranno su valori piuttosto contenuti: la massima toccherà i 10°C, mentre la minima sarà di 5°C. I venti soffieranno deboli al mattino da Est-Nordest e nel pomeriggio da Sudovest. Non sono previste allerte meteo.

Nel Tradatese e nelle Groane, il tempo seguirà un’evoluzione simile a quella di Saronno, con nuvolosità in aumento e possibili pioviggini in serata, seppur di lieve entità. Le temperature saranno in linea con quelle di Saronno, con minime leggermente inferiori nel Tradatese.

In Lombardia, la giornata sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso su gran parte della regione, con deboli piogge previste in serata, specialmente sulle basse pianure occidentali e sulle aree pedemontane. Le temperature resteranno su valori tipici del periodo, con massime attorno ai 10-12°C e minime comprese tra 4 e 6°C.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.