Politica

VARESE – “Nei Campi Flegrei c’è una situazione di emergenza che va gestita anche con una comunicazione istituzionale univoca, perché è giusto essere franchi ma le persone vanno anche accompagnate. I protagonismi non fanno il bene dei cittadini”. Lo dice la deputata del Varesotto ed esponente di Italia viva, Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo alla Camera, intervenendo sull’Informativa urgente del ministro Musumeci sui Campi Flegrei.

“Ci sono alcuni punti che il ministro non ha toccato. Bisogna accelerare sulla verifica di vulnerabilità degli edifici pubblici e privati, e programmare interventi per quelli che risultassero inagibili, prevedere aree per centri di accoglienza permanenti che facciamo capire che lo stato c’è. Serve poi – ha proseguito Gadda – un sostegno alle imprese, alberghi e ristoranti, che sono in grandissima difficoltà. Occorrono risposte, investimenti e risorse sul porto di Pozzuoli, le cui banchine si sono sollevate. Ci auguriamo che questi punti siano oggetto della prossima informativa che chiederemo. C’è la necessità di programmare la prevenzione, e Italia sicura, su cui mesi fa è passato un ordine del giorno, oggi sarebbe estremamente utile anche nei territori dei Campi Flegrei” conclude.

21032025