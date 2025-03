Eventi

CARONNO PERTUSELLA – L’associazione nazionale carabinieri di Caronno Pertusella invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento “Non cadere nella rete“, un incontro dedicato alla sicurezza online e alla prevenzione dei pericoli del web. La serata si terrà giovedì 3 aprile 2025 alle 20.30 al cinema di Caronno Pertusella, in via Adua 119. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’iniziativa mira a sensibilizzare adulti, giovani e anziani sui rischi connessi all’uso di internet, con il supporto degli operatori del compartimento polizia postale e delle comunicazioni Lombardia – Milano, esperti nella lotta ai crimini informatici. Saranno affrontati temi di grande attualità e rilevanza, tra cui: cyberbullismo e le sue conseguenze; truffe online e come riconoscerle; pedofilia e adescamento in rete; sostituzione di identità e frodi informatiche; violazione del diritto d’autore; sexting e revenge porn, per comprendere i pericoli della condivisione di immagini intime; accessi abusivi ai sistemi informatici e protezione dei propri dati personali.

Molti utenti credono di conoscere il web e di utilizzarlo in sicurezza, ma sono davvero consapevoli di tutti i rischi? E, soprattutto, anche i loro figli o i loro genitori anziani sono adeguatamente protetti? L’evento rappresenta il momento conclusivo di un percorso educativo che ha coinvolto gli studenti delle scuole locali: le classi quinte delle primarie Ics “Alcide de Gasperi” di Caronno Pertusella e “Giovanni XXIII” di Cesate; le classi seconde e terze della secondaria di primo grado dell‘istituto “Orsoline di San Carlo” di Saronno.

