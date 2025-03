news

I 40 anni rappresentano una tappa determinante per la pelle del viso che inizia a mostrare i segni del tempo. In questa fase si perde elasticità, compaiono le prime rughe e il colorito non è più uniforme come un tempo. I cambiamenti sono del tutto naturali e inevitabili, ma quello che si può fare è adottare determinate abitudini per prendersi cura della pelle. Attraverso la sapiente scelta di soluzioni mirate, come per esempio i prodotti Clinque, si potrà ottenere una protezione continuativa preservando la bellezza della cute dopo i 40 anni.

Di seguito qualche accorgimento per preservare la bellezza della pelle anche con il passare degli anni.

Quali sono i prodotti della skincare dopo i 40 anni?

Molte persone temono di compiere 40 anni proprio perché segna un traguardo impattante per la pelle. Il derma richiede maggiore idratazione e principi attivi che possano stimolare la rigenerazione cellulare.

La scelta dei prodotti diventa una corsa affinché si possano trovare delle formulazioni adatte, arricchite da ingredienti lenitivi e rimpolpanti. Un’ottima idea è quella di avvalersi di soluzioni di alta qualità per una routine di bellezza corretta; a tal proposito, scopri online i prodotti Clinique, da sempre tra i più amati dalle donne.

I detergenti, i sieri e le creme viso diventano dei must have per il giorno e per la notte, in aggiunta al contorno occhi specifico che possa donare un effetto liftante. La protezione solare non è un’opzione, ma necessaria per prevenire i danni da foto-invecchiamento e mantenere il viso giovane più a lungo.

Che tipologia di make up scegliere?

Il make up dopo i 40 anni dovrebbe essere coprente, leggero e luminoso, capace di valorizzare i lineamenti senza appesantirli. Per questo motivo, in fase di scelta del fondotinta, bisognerebbe puntare su texture fluide e idratanti, che minimizzino le rughe e i segni di espressione.

Le formule arricchite con acido ialuronico o estratti vegetali contribuiscono a mantenere la pelle morbida e luminosa, regalando un effetto rimpolpante e “sano” in ogni momento della giornata. Via libera al correttore, optando per una soluzione illuminante che eviti di segnare il contorno occhi.

Le tonalità ideali per gli occhi si orientano sulle nuance calde e neutre, tra cui i marroni e i beige che donano una freschezza armoniosa ed elegante. Per coloro che amano applicare il blush, dopo i 40 anni è bene orientarsi verso i colori pesca e rosa, ottimali per conferire un aspetto sano e delicato.

A cosa fare attenzione per proteggere la pelle del viso?

Proteggere la pelle significa utilizzare prodotti di qualità e adottare alcune abitudini sane. Tra gli elementi da prendere in considerazione spicca l’idratazione, che si ottiene bevendo molta acqua e consumando frutta e verdura ad ogni pasto.

Il sonno è altresì un fattore chiave, per cui bisogna riposare otto ore per notte per favorire la rigenerazione cellulare e ridurre il gonfiore del viso al mattino. Le buone abitudini passano anche dall’eliminazione, o l’attenuazione, di cattive abitudini colpevoli di accelerare il processo di invecchiamento cutaneo, rendendo la pelle spenta e opaca.