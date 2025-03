Città

SARONNO / SARONNESE – Primo fine settimana di primavera con numerosi eventi, dalle Giornate del FAI con le visite guidate al patrimonio artistico del territorio, alla mostra fotografica a Cesano Maderno, fino alla tradizionale festa della “Madonna de Marz” nella vicina Cogliate.

Venerdì 21 marzo

LIMBIATE – Alle 21, all’auditorium di via Cartesio, va in scena “Le Metaforfosi” di Ovidio a cura di Libellula Teatro, un evento per bambini e adulti a offerta libera per il sostegno al progetto “Anche io ci sto sulla dispersione scolastica”. Dettagli e prenotazioni all’email [email protected].

Sabato 22 marzo

TURATE – Torna la “Giornata Ecologica” organizzato nell’ambito delle attività proposte dal “Patto Educativo di Comunità”, con ritrovo nel cortile del Comune in via Vittorio Emanuele II dalle 8. Informazioni maggiori al sito www.comune.turate.co.it.

SARONNO – Prosegue la mostra “La Seduzione: Valentina e le altre” omaggio a Guido Crepax” nella location del museo dell’Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25. Informazioni al numero 3494434259.

SOLARO – Alle 10.30, al polo di comunità in via Regina Elena, presentazione dell’Open Day Danzatricità per la Festa del papà proposti dal family hub Informagiovani/Informafamiglie e finanziati da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dettagli al sito internet www.comune.solaro.mi.it .

COGLIATE – Dalle 14, lungo via Dante e in occasione della festa “Madona de Marz”, mercatino hobbisti Ecolandia e stand delle associazioni. Maggiori informazioni al sito internet www.comune.cogliate.mb.it/vivere_il_comune/eventi/evento_12.html.

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro San Giuseppe di via Dante 109, va in scena la commedia “Rifarsi una vita” della compagnia teatrale Paolo Ferrari Busto Arsizio. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it .

Domenica 23 marzo

CESANO MADERNO – Prosegue la mostra fotografica “Ladri di Biciclette” nella location storica di Palazzo Arese Borromeo. Dettagli al sito internet www.comune.cesano-maderno.mb.it .

CARONNO PERTUSELLA – Dalle 14 alle 18 e in occasione delle “Giornate FAI di Primavera”, vengono organizzate le visite guidate alla chiesa di Santa Maria della Purificazione di via Adua 169 e risalente al 1500. Informazioni al sito internet www.comune.caronnopertusella.va.it.