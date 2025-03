Misinto

COGLIATE / LAZZATE / MISINTO – Sono 996.307,49 euro i contributi che i comuni di

Cogliate, Lazzate e Misinto riceveranno per i cittadini e le attività produttive colpite con danni nell’estate 2023, con le forte grandinate, temporali e trombe d’aria. In questi giorni, infatti, le tre Amministrazioni comunali delle Groane sono state informate da Regione Lombardia della conclusione di tutte le operazioni di controllo e verifica delle domande pervenute e relative ai contributi di immediato sostegno per la popolazione e di ripresa delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi

meteorologici straordinari verificatisi tra il 4 e il 31 luglio 2023.

Tra la fine di febbraio e il mese di marzo 2025 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e gli importi massimi concedibili. Inoltre, sono state anche definite le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo. Ora l’iter è arrivato alle Amministrazioni comunali che in seguito ai provvedimenti di Regione Lombardia saranno solo i soggetti attuatori, ed avvieranno la fase istruttoria secondo le modalità stabilite dell’Ente Regionale. Unico onere per i soggetti beneficiari sarà quello di procedere alla rendicontazione delle spese sostenute entro i termini previsti attraverso il portale Bandi e Servizi della Regione Lombardia.

Due le modalità per la trasmissione della documentazione:

• Per i privati cittadini (Modulo B1) le istanze dovranno essere recapitate dal 24 marzo

alle 10 al 23 aprile alle16.

• Per le aziende (Modulo C1) invece dovranno far avere ai Comuni nella finestra temporale

dal 24 marzo alle 10 al 5 maggio alle 16.

Chiave il ruolo dei comuni. Nei sessanta giorni successivi alla chiusura della fase di

rendicontazione, dopo il 23 aprile per i cittadini e 5 maggio per le aziende, i Comuni

completeranno l’istruttoria e comunicheranno gli esiti tramite la piattaforma regionale. Una

volta determinati gli importi erogabili, la Regione provvederà al trasferimento delle risorse, che

gli enti locali distribuiranno ai beneficiari entro 30 giorni dall’accredito.

La parola ai sindaci

Nello specifico per il Comune di Lazzate sono 24 i cittadini che hanno fatto richiesta

di risarcimento per un totale erogato di 92.358,04 euro a cui si aggiunge un’azienda operante

nel settore della manifattura con un contributo pari a 20 mila euro. “Ringrazio Regione Lombardia per aver riconosciuto le difficoltà che la nostra comunità ha dovuto affrontare dopo gli eventi calamitosi dell’estate 2023. La cifra stanziata rappresenta un aiuto concreto per chi ha subito danni e un segnale di attenzione verso il nostro territorio. In questi mesi, abbiamo lavorato in stretto contatto con le istituzioni regionali per ottenere le risorse necessarie a sostenere cittadini e imprese colpiti – ha spiegato Andrea Monti, sindaco di Lazzate – Questa misura dimostra ancora una volta che le istituzioni, quando operano con serietà e impegno, sanno essere vicine ai territori e ai bisogni reali delle persone. È chiaro che i danni subiti sono stati ingenti e che serviranno ulteriori interventi, ma possiamo contare su un dialogo costante con Regione Lombardia per continuare a garantire risposte concrete. Lazzate ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità forte e unita. Non ci siamo mai fermati di fronte alle difficoltà e continueremo a lavorare per ricostruire e ripartire, con la consapevolezza che il nostro paese può contare su istituzioni pronte ad ascoltare e a intervenire”,

A Cogliate invece sono 74 i cittadini che hanno richiesto un ristoro a Regione per un totale di

euro 334.810,85, anche in questo caso si aggiunge il contributo di 20 mila euro a favore di

un’azienda manifatturiera. “I Comuni si erano celermente attivati inviato tutte le richieste pervenute a Regione Lombardia. Questo è il frutto di quel lavoro, un importante aiuto economico che arriverà sui nostri territori a sostegno degli ingenti danni che le abitazioni e le attività del territorio hanno subito. Importante segnale di vicinanza al territorio da parte di Regione Lombardia, che ha mantenuto la parola spesa con i nostri territori che furono pesantemente colpiti da quello straordinario evento” ha sottolineato Andrea Basilico, primo cittadino di Cogliate.

A Misinto, invece, sono 349.138,60 euro i ristori previsti da Regione Lombardia richiesti di 79

concittadini. In questo caso le aziende che verranno risarcite dei danni subiti sono invece nove

(tre operanti nel settore dell’immobiliare, tre della manifattura, una del commercio, una dei

servizi e una in quello agricolo) per un totale di 180.000,00 euro. “I fondi stanziati sono la dimostrazione che alla fine il lavoro di sensibilizzazione e stimolo fatto dalla nostra amministrazione alle istituzioni regionali e non, il lavoro degli uffici di raccolta dei

dati necessari, hanno portato al risultato. Ci siamo sempre mossi senza eccessivi proclami,

lavorando per raggiungere nel più breve tempo possibile questo obiettivo. I danni per il nostro

comune sono stati ingenti, sia per gli edifici privati che comunali e queste risorse serviranno

almeno in parte a risarcire i miei concittadini. Ricordo è stata la Regione a definire il perimetro

delle richieste da accogliere a finanziamento e non il singolo Comune. L’amministrazione e gli

uffici sono comunque a disposizioni di tutti per qualsiasi informazione” è stato invece il

commento di Matteo Piuri, sindaco di Misinto.

Il ruolo di soggetto attuatore da parte delle Amministrazioni comunali consisterà nella gestione delle istruttorie ma non potrà influire sull’ammissione delle domande e sulla quantificazione dei risarcimenti, essendo questo infatti un ruolo esclusivo della struttura tecnica di Regione Lombardia. Per ulteriori informazioni, i cittadini e le imprese interessate possono consultare i documenti ufficiali disponibili sul sito della Regione Lombardia.

