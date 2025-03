Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata dal comitato promotore nazionale de L’Italia c’è in merito alle elezioni saronnesi.

Le dichiarazioni del Segretario Provinciale della Lega (Cassani ndr) nei confronti de L’Italia c’è ci fanno ritenere che Cassani non conosca adeguatamente il nostro gruppo politico, che lui definisce semplicisticamente “una corrente”.

L’Italia c’è è un partito affiliato a Forza Italia lo scorso 11 novembre 2024, come comunicato dal Segretario Nazionale Antonio Tajani, il quale ha sottolineato la condivisione dei valori democratici, liberali, riformisti nel quadro dell’Europa dei popoli ed ha segnalato che il contributo dell’associazione L’Italia c’è di Gianfranco Librandi sarà un prezioso tassello che avvicinerà al completamento del progetto di una forza di centro e moderata.

Una vicinanza talmente valorizzata che proprio Gianfranco Librandi è stato poco dopo nominato Vice Coordinatore regionale di Forza Italia della Regione Campania. Amici de L’Italia c’è si sono convintamente iscritti a Forza Italia in tutto il Paese e anche a Saronno, dove rappresentano una significativa, numerosa e competente componente dei tesserati: non fanno certamente parte di un “movimento un po’ strano e quasi sotterraneo”.

Forza Italia territoriale, a Saronno, retta da un Commissario non eletto, non ha nemmeno svolto un’assemblea tra gli iscritti per valutare un proprio candidato alla carica di Sindaco. Non si capisce perché Cassani, il 7 marzo, in un’intervista giornalistica, facesse già propaganda ad una “candidata” di Forza Italia, “una persona che la sezione di Saronno apprezza più di altri candidati”: forse dal non eletto commissario pro tempore della Sezione di Saronno, perché i soci, un centinaio, non sono mai stati consultati.

E quando lo saranno, si vedrà come la candidatura di Rienzo Azzi sarà la meglio accolta, più di altre che potenzialmente si potrebbero anche trovare in antipatiche condizioni di conflitto di interessi. Auspichiamo che si chiudano al più presto incertezze e polemiche, affinché le forze di centro destra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, L’Italia c’è) si avviino a vincere insieme le elezioni a Saronno, con un candidato autorevole e di esperienza come Rienzo Azzi, che siamo certi vincerebbe senza esitazioni, a differenza di altri. Non abbiamo dubbi che anche il segretario provinciale Cassani si impegnerà in tal senso e lo ringraziamo per l’opportunità che ci ha dato per chiarire la nostra posizione.

