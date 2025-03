SARONNO – Ora è ufficiale, la storica lista civica Tu@Saronno sarà al fianco di Ilaria Pagani (foto), candidata Pd per la poltrona di sindaco alle elezioni anticipate di fine maggio.

Questo il comunicato ufficiale della civica.

Nata nell’ormai lontano 2008, Tu@Saronno continua a sostenere i propri valori e la propria proposta politica all’interno del centro sinistra saronnese, appoggiando alle prossime elezioni amministrative l’ex assessora Ilaria Pagani, come futura sindaca della nostra città.

Lo farà come sempre partendo dalla propria base valoriale, come soggetto civico, dichiaratamente laico e costituzionalista, con una forte connessione ai temi dell’ambiente, della valorizzazione del territorio, della mobilità, delle pari opportunità, dell’inclusione e dei diritti civili.

La candidatura di Ilaria Pagani è una scelta che prosegue quanto di buono fatto dall’amministrazione precedente, di cui Tu@Saronno ha fatto parte. È quindi doveroso, all’inizio di questa breve campagna elettorale, ringraziare tutti coloro che si sono spesi come civici appartenenti alla nostra lista nelle istituzioni pubbliche della città, uno per tutti Franco Casali, che per quattro anni ha ricoperto il ruolo di assessore.

Tu@Saronno sta già partecipando, insieme alle altre liste e agli altri attivisti, alla definizione degli obiettivi per i prossimi 5 anni, cercando insieme a cittadini e simpatizzanti di trovare le soluzioni più adatte per migliorare l’amministrazione della città e nella connessione con essa.