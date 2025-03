Città

SARONNO – Un gesto di fede e comunità per la vigilia della Festa del Voto. Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli rinnova la tradizione del digiuno della dieta del pellegrino, un momento di raccoglimento per riscoprire il significato della promessa fatta dalla comunità cristiana nel 1577 alla Madonna dei Miracoli.

Dal 1577 a Saronno si rinnova la Festa del Voto, legata alla celebrazione liturgica dell’Annunciazione. Quest’anno, in occasione dell’Anno Santo, il programma introduce un gesto comunitario per riscoprire il senso di quella promessa fatta quasi 450 anni fa: il digiuno nella giornata che precede la Festa del Voto.

L’iniziativa si terrà sabato 22 marzo, vigilia della ricorrenza, con un programma che accompagnerà i fedeli nella preparazione spirituale. La giornata inizierà alle 11 con la recita del Rosario e una riflessione sul tema “Digiuno, la dieta del pellegrino”, guidata da don Massimiliano Bianchi e dal Monastero Wi-Fi di Saronno, seguita da un tempo di silenzio personale. A mezzogiorno, dopo la preghiera dell’Angelus, nel chiostro del Santuario sarà possibile consumare una ciotola di riso bianco, lasciando eventualmente un’offerta per le opere di carità.

Nel pomeriggio, alle 13, è prevista una visita del Santuario guidata da don Massimiliano, un percorso che accompagnerà i partecipanti dalla storia e arte alla vita e fede. Il Santuario, essendo Chiesa Giubilare, permette inoltre di ottenere l’indulgenza plenaria nell’ambito degli itinerari dell’Anno Santo.

L’evento si inserisce nel cammino della comunità in preparazione alla Festa del Voto, una tradizione secolare che risale al 1577, quando Saronno fu colpita dalla peste. In quell’anno, i cittadini si riunirono nella cappella di San Rocco e fecero un voto solenne alla Madonna dei Miracoli, promettendo di digiunare alla vigilia dell’Annunciazione e di recarsi in processione al Santuario per offrire candele e celebrare una messa solenne in segno di riconoscenza. Da quel momento, la pestilenza cessò e, da allora, ogni anno i saronnesi rinnovano questo voto con devozione.

Per informazioni è possibile consultare il sito del Santuario. Per prenotare un pellegrinaggio o una visita, si può lasciare un messaggio in segreteria telefonica a don Massimiliano Bianchi al numero 02 9603027 (si verrà richiamati) oppure scrivere una mail a [email protected].