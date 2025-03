Eventi

SARONNO – Chi è L’Altro? Un confine da superare, una voce da ascoltare, una storia da scoprire. Dal 16 al 23 marzo, la quarta edizione di Giorni diVersi esplora questo tema attraverso otto giorni di poesia, incontri, teatro, musica e arte. Saronno si trasforma in uno spazio di confronto e condivisione, dove la parola poetica diventa il filo invisibile che unisce culture, esperienze e punti di vista diversi

La giornata di sabato 22 marzo si propone ricca di appunamenti: alle 15.30, in Sala Nevera (viale del Santuario 2), l’artista Benkei proporrà un live show Emo Rap, in cui la musica si fonderà con la poesia per raccontare il dolore dell’altro, un viaggio emotivo attraverso parole e suoni.

Per i più piccoli, alle 16, la Libreria Giunti (Corso Italia 76) ospiterà un laboratorio di lettura poetica con Janna Carioli, che guiderà i bambini nella scoperta ludica della poesia attraverso giochi sonori e rime.

Alle 17, torna la fusione tra teatro e poesia con lo spettacolo “Poesie in movimento“, a cura della PAV Academy, in scena alla Sala Nevera. Regia di Simona Dal Cer, testi tratti da “Umanità” di Selene Minopoli.

In serata, alle 21, in Villa Gianetti (via Roma 20), l’autrice Alessandra Carnaroli presenterà la sua nuova raccolta “Non si tocca la frutta nei supermercati però i culi nelle metropolitane” (Einaudi, 2025). Un’opera intensa e provocatoria che esplora la violenza del quotidiano e il potere delle parole nel denunciare le ingiustizie.

(foto d’archivio)

