ORIGGIO – Intervento di vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e dei mezzi di soccorso in via Marconi a Origgio per un incendio sviluppatosi in un appartamento. Dalle prime informazioni disponibili, per nessuna persona si sarebbe reso necessario l’eventuale trasporto in ospedale, anche se sul posto è arrivata anche una ambulanza della Croce azzurra proveniente da Caronno Pertusella.

In fase di completamento l’intervento dei pompieri del distaccamento saronnese per la messa in sicurezza dei locali, seguiranno tutti gli accertamenti di rito, che vengono eseguite in circostanze come queste: le cause dell’accaduto non sono per il momento note. Da quantificare l’entità dei danni materiale per quel che è successo ed anche l’agibilità degli spazi.

(foto archivio)

21032025