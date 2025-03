Cronaca

GERENZANO – Attenzione ai tentativi di truffa: nelle ultime ore sono stati segnalati in paese, in particolare nella zona di via San Giacomo, falsi addetti dell’acquedotto che cercano di entrare nelle abitazioni con la scusa di controlli agli impianti.

I malintenzionati si presentano con pretesti come la presunta contaminazione dell’acqua, finte perdite o verifiche sui contatori, cercando di convincere i residenti ad aprire la porta. Il Comune di Gerenzano avvisa i cittadini che si tratta di truffatori e invita tutti a non farli entrare.

Cosa fare in caso di sospetti?

Si raccomanda di non aprire a sconosciuti e di avvisare immediatamente le forze dell’ordine in caso di tentativi sospetti. Per segnalazioni o consigli, è possibile contattare:

Numero unico per le emergenze : 112

: Polizia Locale di Gerenzano : 0296399128 – 3473615414

: Carabinieri di Saronno : 0296367000

: Carabinieri di Cislago: 0296382263

Un invito, dunque, alla massima prudenza per evitare di cadere vittima di questi raggiri.

