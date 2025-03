Saronnese

GERENZANO – Proseguono gli investimenti dell’Amministrazione Comunale per migliorare le strutture sportive del territorio, con interventi mirati a garantire spazi più moderni, sicuri ed efficienti per cittadini e atleti. Diversi lavori sono già stati completati, mentre altri sono in fase di realizzazione, coinvolgendo tre importanti impianti: il Palazzetto dello Sport, il Parco degli Aironi e il campo da calcio di via Primo Maggio.

Al Palazzetto dello Sport, si è intervenuti sulla sicurezza e l’efficienza energetica. Sono state sostituite le porte dei locali termici e ristrutturati i bagni delle tribune in collaborazione con Asd Salus. Inoltre, si è provveduto alla riparazione del tetto e alla sistemazione delle infiltrazioni alle uscite di sicurezza. Grazie a un contributo ministeriale, è in corso la riqualificazione energetica con l’installazione di nuove vetrate in policarbonato ad alta efficienza, mentre sono state sostituite le pompe per il sollevamento delle acque nere.

Anche il Parco degli Aironi beneficerà di interventi di riqualificazione, con la sostituzione della centrale termica, operazione resa possibile da un finanziamento ministeriale.

Infine, al campo da calcio di via Primo Maggio, sono state installate due nuove caldaie a condensazione con accumulatore, migliorando l’efficienza energetica della struttura.

L’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio impegno per la manutenzione e l’ammodernamento degli impianti sportivi, con l’obiettivo di offrire spazi più accoglienti, sostenibili e funzionali. Questi interventi rappresentano un passo avanti verso una comunità sempre più attenta alle esigenze dei cittadini e degli sportivi, garantendo strutture all’altezza delle aspettative.

