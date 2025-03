SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 20 marzo, si segnalano l’energia dei Fashion Days che hanno animato il centro cittadino.

Dopo un incendio, un cortile in zona stazione si è trasformato in una discarica, spingendo i residenti a lanciare un appello per la bonifica e la sicurezza dell’area.

Sono stati programmati controlli e modifiche alla viabilità nel sottopasso di via Primo Maggio, con sensi unici alternati e divieti in date e orari precisi per garantire lavori in sicurezza.

Rienzo Azzi ha annunciato la propria candidatura alle elezioni comunali, definendola “di servizio” e motivata dalla volontà di contribuire al futuro della città.

L’ufficio postale di via Varese chiuderà per una settimana, con disagi previsti per l’utenza e indicazioni per il ritiro delle raccomandate.

Un’auto è andata a fuoco sull’autostrada A9 all’altezza di Origgio, causando disagi e rallentamenti alla circolazione per l’intervento dei soccorsi.