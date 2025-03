Città

SARONNO – Grande partecipazione per l’edizione 2025 di NEXT, l’evento organizzato da InformaGiovani Saronno dedicato all’orientamento post-diploma. Nella giornata di ieri, 680 studenti, provenienti da 14 istituti superiori, hanno preso parte all’iniziativa, ospitata dall’Itis Riva.

Durante la mattinata, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con enti e istituzioni che hanno presentato diverse possibilità per il futuro, tra cui percorsi formativi, opportunità lavorative e programmi di volontariato, sia in Italia che all’estero.

NEXT si conferma così un appuntamento fondamentale per gli studenti “in uscita” dalle scuole superiori, offrendo loro strumenti concreti per orientarsi nelle scelte post-diploma. L’evento rappresenta un momento di crescita e consapevolezza, aiutando i giovani a tracciare il proprio percorso professionale e formativo con maggiore sicurezza.

