Oggi il noleggio a lungo termine è un servizio che è stato ampiamente rivalutato e che si sta sostituendo sempre di più all’acquisto di un’auto di proprietà. Spesso si pensa che si tratti di una formula molto comoda, flessibile e sicura ma decisamente cara e che non tutti si possono permettere.

Non è proprio così perché i costi variano in base alle singole esigenze di mobilità. È possibile, infatti, risparmiare sul costo del canone mensile pur usufruendo di tutti i vantaggi che questa formula prevede, basta solo sapersi muovere nel modo giusto.

È per questo che oggi suggeriamo alcuni preziosi consigli per fare in modo che il noleggio a lungo termine di una vettura sia economico e nello stesso tempo efficace. È possibile, infatti, scegliere un pacchetto che includa un’auto che risponda alle proprie esigenze con annessi servizi senza sborsare cifre spropositate.

Cosa prendere in considerazione? Innanzitutto, il chilometraggio scegliendolo in base a quelle che sono le reali esigenze del momento senza opzionare chilometri in più rispetto alla percorrenza media. Se nel tempo le esigenze dovessero cambiare si può chiedere, in qualsiasi momento, la rimodulazione del chilometraggio e solo in quel caso pagare di più.

Altro aspetto fondamentale sul quale concentrarsi sono le franchigie assicurative. È bene tenere le cifre piuttosto contenute così da avere un’incidenza significativa sul costo del canone mensile e risparmiare sensibilmente.

Infine, ma non per importanza, la cosa essenziale è rivolgersi ad agenzie serie e qualificate che possono guidare l’utente nella scelta più giusta tenendo in considerazione anche i costi. Tra questi rientra a pieno titolo Rent4you, agenzia punto di riferimento in Italia per il noleggio per privati, aziende e professionisti.

Basta consultare il sito per poter notare come ci sono diversi esempi di noleggi da 200 euro. Un canone veramente economico per il servizio offerto e la gamma di auto tra cui scegliere non manca. Si può infatti optare per la citycar, più piccole e veloci ideali per gli spostamenti in città, come ad esempio la Fiat Panda, la Kia Picanto e la Toyota Yaris passando a modelli di diverso stampo, ideali per le famiglie grazie a maggiore spazio e comfort alla guida. Si tratta della Toyota Aygo X, della Peugeot 208, della Renault Clio e dell’Opel Corsa.

Solo alcuni esempi per far comprendere come noleggio a lungo termine ed economicità non viaggiano su due linee parallele ma possono incontrarsi per proporre soluzioni davvero interessanti.