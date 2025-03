Città

MILANO – SARONNO Un momento di profonda condivisione e spiritualità ha coinvolto l’intera comunità scolastica del Collegio Arcivescovile Castelli, che nella mattinata di giovedì 20 marzo ha vissuto un’intensa esperienza di pellegrinaggio giubilare nella chiesa cattedrale di Milano, incontrando l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

L’incontro ha rappresentato un’occasione speciale per studenti, docenti ed educatori: un gesto simbolico di unità e appartenenza, un cammino vissuto insieme, dalle classi più giovani fino agli studenti più grandi, per riscoprire il valore della comunità. Significativa anche la presenza di genitori, nonni, ex-alunni e amici, che hanno raggiunto in autonomia il Duomo per partecipare alla celebrazione eucaristica.

Durante l’omelia, l’Arcivescovo ha rivolto alla comunità un messaggio diretto e sentito:

“Siate portatori dei valori veri – speranza, gioia, generosità, voglia di fare – siate esempio per i vostri compagni, per i vostri amici, nelle vostre famiglie. Esempio nel mondo.”

Le parole di monsignor Delpini hanno toccato il cuore dei presenti, offrendo spunti di riflessione sul significato del cammino giubilare, inteso come percorso di crescita personale e collettiva, fondato sulla speranza e sull’impegno quotidiano.

L’evento si è svolto alle 11 nella chiesa cattedrale di Milano, cuore della diocesi ambrosiana, e ha avuto un forte valore simbolico: “Andare in Duomo, per noi del Collegio, è come tornare a casa, alla radice del nostro progetto educativo”, hanno spiegato gli organizzatori.

La celebrazione ha suggellato un momento raro ma prezioso, in cui l’intera comunità scolastica ha potuto ritrovarsi fisicamente e spiritualmente unita, vivendo insieme un’esperienza di fede, memoria e futuro condiviso.

Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo, rafforzando il senso di appartenenza e il desiderio di proseguire, giorno dopo giorno, nel cammino educativo e spirituale tracciato dalla Chiesa ambrosiana.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti