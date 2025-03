iltra2

VEDANO OLONA – Una serata all’insegna della convivialità è in programma per sabato 22 marzo, con l’evento “Pizza no-limits!” organizzato dal Comitato Palio di Vedano Olona, con il patrocinio del comune. L’appuntamento è fissato per le 19.30 all’oratorio di Vedano Olona in via San Giovanni Bosco. L’iniziativa offre la possibilità di gustare pizza illimitata accompagnata da una bibita, con un costo di partecipazione di 15 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini fino ai 12 anni. Per chi lo desidera, sarà possibile acquistare anche il dolce.

Dopo la cena, la serata proseguirà con una tombolata aperta a tutti i partecipanti.

Le prenotazioni sono aperte e possono essere effettuate al Bar Gianni, all’Ottica Zago o tramite messaggio WhatsApp al numero 3405582064.

(foto archivio)

21032025