Città

SARONNO – Studenti da tutta Europa e non solo, in visita a Saronno e alla scoperta delle sue ricchezze. L’iniziativa è nata dallo studente saronnese Alberto Mazza, che, oltre a frequentare un percorso di doppia laurea magistrale tra ingegneria biomedica e ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie al politecnico, è anche “buddy” di ateneo.

Il progetto Buddy è un’iniziativa che le università propongono agli studenti: vengono formate delle coppie, o dei piccoli gruppi, con nuovi studenti internazionali e studenti già iscritti, affinché venga fornita assistenza nella fase precedente l’arrivo in Italia e nei primi mesi di permanenza a Milano.

“Infatti i primi mesi sono in genere i più difficili per chi arriva da lontano – spiega Alberto Mazza – bisogna familiarizzare non solo con un nuovo contesto accademico, ma anche con una cultura e tradizioni spesso molto distanti da quelle di origine”.

L’obiettivo del progetto, però, non è solo di aiuto negli aspetti più “burocratici” della vita universitaria, ma prevede anche eventi ed incontri di scambio culturale e di internazionalizzazione, per permettere tanto di ridurre lo shock culturale degli studenti internazionali quanto di creare relazioni ed amicizie tra gli studenti stessi nel valore della diversità.

“Essendo appunto saronnese e apprezzando la mia città – ha chiarito lo studente – ho pensato di proporre al progetto di organizzare una giornata in cui personalmente portavo alla scoperta di Saronno gli studenti internazionali facendoli scoprire luoghi di valore ed eccellenze saronnesi.”

Così è nato un itinerario attraverso l’arte e la storia della città degli amaretti: la prima immancabile tappa è stata il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, che ha incantato i giovani turisti con i suoi affreschi e la sua architettura. Un viaggio attraverso la storia dell’arte non solo saronnese, ma italiana, grazie alle spiegazioni delle audioguide realizzate in collaborazione con l’architetto Sabrina Romanò, che ha curato il percorso artistico e architettonico nei contenuti, non solo per il santuario ma anche per la chiesa di San Francesco.

La seconda tappa è stato il Museo dell’industria e del lavoro saronnese: “Per la visita al Mils devo ringraziare il direttore del museo stesso, Giuseppe Nigro, e i volontari presenti, menzione speciale per il volontario Antonio, che personalmente hanno curato la visita e cosa più importante ed apprezzata hanno raccontato le parti del museo con autentica passione e facendo emergere la grande dedizione e l’impegno speso per dare vita al museo stesso”.

Per la pausa pranzo, non è potuta mancare una tappa al ristorante con menù tipicamente lombardo, a base di risotto allo zafferano con ossobuco. La giornata si è poi conclusa con una visita alla chiesa di san Francesco e la consegna a tutti i partecipanti di gift-box contenenti gli amaretti tipici della città.

“Questa esperienza non mi è stata piacevole e significativa solo perché ho incontrato nuove persone o ascoltato e raccontato storie internazionali – così ha commentato Alberto Mazza – ma sopratutto perché ho avuto l’opportunità di visitare con occhi nuovi e l’onore di raccontare luoghi di Saronno di grande valore e di eccellenza. Questi luoghi, per noi identitari, ci devono ricordare l’immensa fortuna che abbiamo a vivere immersi nel bello e nella cultura, ma anche la responsabilità di noi saronnesi nel dover mantenere questi luoghi vivi. Non possiamo permettere che la storia di Saronno sia dimenticata, o ridotta, e non dobbiamo dimenticarci cosa era Saronno e cosa può ancora diventare ed essere Saronno nel presente e nel futuro. Invito quindi i saronnesi a riscoprire questi luoghi e molti altri che caratterizzano Saronno, non permettendo ancora una volta che questi luoghi si perdano e diventino memorie lontane”.

“A tal proposito la notizia che il Mils sarà chiuso da fine marzo fino a data non ancora definita suscita in me preoccupazione e stupore – ha continuato – Questa realtà ed eccellenza saronnese rischia realmente di essere compromessa e perduta, se non verrà salvata dalla comunità stessa. Invito i saronnesi ancora una volta a visitare fin che si può il museo e farsi colpire dalla passione e dall’energia che i suoi volontari mettono per dare vita al museo stesso così che tutti comprendano i valori e i significati che si potrebbero perdere definitivamente qual’ora questa realtà fosse messa da parte.”

“Sentire cioè che gli studenti internazionali hanno provato nel visitare Saronno mi fa comprendere come molte cose che diamo per scontato, non lo sono per nulla. Spesso dovremmo quindi cogliere il relativismo di visione sulla realtà ed essere meno saronnesi, ma più internazionali propri per cogliere la grandezza di Saronno. Concludo invitando quindi i saronnesi a riprendersi la città e non viverla solo in maniera passiva ma attivamente, da cittadini che amano e sono fieri della propria città”, ha concluso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti