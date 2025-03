Città

SARONNO -Una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute quella in programma sabato 22 marzo in piazza Volontari del Sangue a Saronno, dalle 9 alle 18, grazie alla presenza della Lilit, lega italiana per la lotta contro i tumori.

L’iniziativa offrirà ai cittadini la possibilità di ricevere informazioni preziose sulla prevenzione oncologica e sui corretti stili di vita. Nel corso della giornata sarà presente il personale della Lilit, a disposizione di tutti per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e dei controlli periodici nella lotta contro i tumori.

Sarà inoltre possibile ricevere materiale informativo, conoscere i servizi offerti dalla Lilit e prenotare eventuali visite di prevenzione.

“La prevenzione è uno strumento fondamentale per combattere i tumori – sottolineano gli organizzatori – ed è nostro dovere offrire a tutti la possibilità di informarsi e prendersi cura della propria salute”.

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

