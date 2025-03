Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Contrasto agli illeciti ambientali e tutela del territorio: gli agenti della polizia locale di Garbagnate Milanese hanno sanzionato un cittadino per aver abbandonato in Via Dei Pioppi diversi sacchi neri contenti rifiuti, secchi di pittura e materiale indifferenziato. L’uomo ha depositato i materiali in seguito al recente cambio di abitazione, lasciando lungo la strada gli oggetti che teneva in cantina.

L’intervento si somma al recente, analogo blitz che ha visto la polizia locale garbagnatese sanzionare un’impresa edile per aver abbandonato, nei pressi del vecchio ospedale, dei fusti contenenti liquidi pericolosi. La ditta, denunciata all’autorità giudiziaria, dovrà rispondere di tale reato davanti al giudice penale.

I controlli della vigilanza urbana proseguiranno anche nelle prossime settimane.