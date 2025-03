VENEGONO INFERIORE – Si è svolta di recente in Prefettura a Varese una riunione dedicata al tema della sicurezza, durante la quale sono stati analizzati i dati del 2024 e le strategie per contrastare la criminalità sul territorio. Dall’incontro è emerso un aumento dei furti del 13% e un incremento del 16% delle truffe agli anziani, con particolare incidenza di raggiri telefonici. In calo, invece, altri reati come rapine e truffe informatiche.

Le forze dell’ordine proseguono con i presidi speciali, garantendo la presenza di stazioni mobili di polizia e carabinieri nelle città e nelle stazioni ferroviarie, in linea con il patto provinciale sottoscritto anche dal Comune di Venegono Inferiore e dalla polizia locale. Da ottobre a oggi sono stati effettuati oltre 40 arresti per furti e rapine, mentre più di 100 persone sono state denunciate per gli stessi reati.

Un ruolo importante nella prevenzione è svolto dal controllo di vicinato, che conta già 66 gruppi attivi, tra cui quello di Venegono Inferiore. La sicurezza partecipata rimane un obiettivo fondamentale, da perseguire con investimenti mirati per migliorare la qualità della vita nel territorio. Tra le priorità individuate vi sono:

il decoro urbano e la pulizia di strade e boschi, considerati elementi chiave per la sicurezza;

il potenziamento dell’illuminazione in vie pubbliche e aree condominiali private;

l’implementazione della videosorveglianza, sia in ottica preventiva che repressiva, e l’uso di sistemi di rilevazione targhe;

il miglioramento dei sistemi di allarme e anti-intrusione privati.

La sicurezza si costruisce con la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine, lavorando insieme per un territorio più protetto e vivibile.

21032025