Saronnese

UBOLDO – Un evento musicale di grande prestigio è in arrivo a Uboldo: la fanfara della marina militare si esibirà in concerto il 22 marzo, alle 20.45, al teatro San Pio, in piazza Conciliazione 2.

L’appuntamento, patrocinato dal comune di Uboldo e dalla provincia di Varese, rappresenta un’occasione unica per assistere a un’esibizione della storica fanfara della marina militare, celebre per le sue performance solenni e coinvolgenti. Il repertorio spazierà tra brani della tradizione militare, marce sinfoniche e composizioni celebri.

L’ingresso sarà gratuito, fino ad esaurimento posti, offrendo così a tutti gli appassionati di musica e alla cittadinanza l’opportunità di partecipare a un concerto di alto livello.

(foto archivio: un precedente evento al teatro San Pio)

