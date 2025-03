news

Ethereum è sempre stata (o quasi) la seconda crypto per importanza nel mercato, con una posizione solida che sembrava ormai impossibile da scalfire.

Tuttavia, il 2024 e questo inizio di 2025 si sono rivelati particolarmente difficili per Ethereum, con guadagni ridotti all’osso rispetto ai competitor, che invece hanno registrato performance nettamente superiori.

Prima è stata Solana a sfidare Ethereum, ma ha fallito a causa dello sgonfiarsi del mercato delle meme coin e di una generale perdita di valore percepito. Una sfida che, siamo certi, è ancora aperta e solo rimandata a un prossimo futuro, ma su questo torneremo più avanti.

Adesso sembra essere arrivato per XRP il momento di lanciare la sfida a Ethereum, considerando che la differenza di capitalizzazione tra i due progetti è ai minimi storici.

Oggi XRP ha una capitalizzazione di 130 miliardi di dollari, mentre quella di Ethereum, dopo questa crisi, è scesa a “soli” 230 miliardi, con un divario del +70% a favore di Ethereum.

Certo, il passo da compiere è ancora lungo, specialmente in una fase di debolezza generale del mercato, ma nel mondo delle crypto tutto è possibile.

Inoltre, ed è un aspetto fondamentale, la fiducia nei due progetti è agli antipodi: su Ripple l’entusiasmo è alto, grazie al cambio ai vertici della SEC americana e alla chiusura dei procedimenti legali nei confronti di XRP.

Dall’altra parte, la mancanza di innovazione o di novità realmente entusiasmanti su Ethereum ha reso la crypto meno attraente agli occhi di molti investitori. Questo non significa che Ethereum oggi non abbia valore o non meriti la seconda posizione in classifica, ma è evidente che XRP goda di una spinta completamente diversa.

Ciò potrebbe portare a un sorpasso nel prossimo futuro, specialmente se venisse annunciato un ETF su XRP o qualche partnership di alto livello tra Ripple e il settore bancario.

Il grafico di XRP rispetto a Ethereum mostra come i rapporti di forza stiano cambiando, con XRP che guadagna terreno giorno dopo giorno rispetto alla sua diretta concorrente (almeno a livello di percezione).

Assisteremo a un cambio al vertice? Impossibile dirlo con certezza, ma è chiaro che lo scenario diventi ogni giorno più probabile.

Solana rientra in corsa con Solaxy?

Solana, al momento, sembra essersi presa una pausa da questa corsa al vertice, poiché il suo ecosistema sta attraversando una crisi. Il token SOL ha perso circa il 50% del suo valore rispetto ai massimi, mentre la bolla delle meme coin si è sgonfiata, facendo crollare i volumi di scambio sulla chain.

Si tratta di un problema serio, poiché sta minando l’immagine di Solana agli occhi degli investitori, che non vedono di buon occhio l’eccessiva presenza di truffe e meme coin prive di reale valore.

Tuttavia, questo trend potrebbe presto invertirsi con l’arrivo di Solaxy (SOLX), un progetto che introduce valore e nuove opportunità per l’intero ecosistema.

Solaxy è infatti il primo layer 2 di Solana, una chain alternativa progettata per offrire soluzioni di scalabilità e nuove prospettive di espansione.

Attraverso i layer 2, un ecosistema può aggiungere nuove funzionalità per servire una specifica nicchia di mercato, prima preclusa, oppure accogliere un numero maggiore di progetti e transazioni. Una strategia già adottata con successo da Ethereum che, applicata a Solana, potrebbe rafforzare la narrativa dell’”Ethereum killer” che la accompagna da tempo.

Inoltre, gli investitori potrebbero vedere in Solaxy la novità capace di segnare un cambio di rotta per Solana, ripulendone l’immagine dopo il fenomeno delle meme coin.

Allo stesso tempo, grandi prospettive si aprono anche per Solaxy, che potrebbe inaugurare un nuovo trend duraturo all’interno dell’ecosistema Solana.

Come progetto di riferimento, Solaxy potrebbe consolidare nei prossimi mesi una posizione di leadership e costruire un vantaggio tecnico e strategico difficilmente colmabile in futuro.

Ecco perché gli investitori stanno affluendo per acquistare Solaxy nell’attuale fase di prevendita, con il progetto che ha già raccolto circa 27 milioni di dollari.

Oggi il token SOLX è acquistabile al prezzo di lancio di 0,001668 dollari, una cifra che appare estremamente interessante in ottica di crescita futura.

