Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nonostante la battuta d’arresto nel turno infrasettimanale disputato a Robbio conclusosi 1-1, l’obbiettivo promozione in Serie D della Caronnese non è sfumato, fondamentale, infatti, sarà la partita che si disputerà domani 23 marzo in casa del Meda valida per la ventottesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza.

Dopo i risultati di mercoledì scorso, la Caronnese resta al terzo posto a due punti di distanza dal Pavia e a tre dalla capolista Solbiatese, tornata in vetta grazie alla vittoria per 0-3 proprio sul Meda.

Ecco i convocati dal tecnico rossoblu Michele Ferri:

Portieri: Gabriele Vergani, Alessandro Di Lernia.

Difensori: Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli, Alberto Sorrentino, Andrea Galletti, Nicolò Battistella.

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca Malvestio, Daniele Tondi, Matteo Cannizzaro, Urban Zibert.

Attaccanti: Abdou Doumbia, Federico Corno, Nicolò Colombo, Davide Romeo.

(foto da archivio)