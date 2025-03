Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – “In questa giornata cupa e uggiosa, è arrivata anche la notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Il maestro Miro, il pittore italo-sloveno Persolja, ci ha lasciato. Io perdo un amico, il mondo dell’arte contemporanea perde un suo grande interprete. Ci mancherai tanto, ma la bellezza e unicità delle tue opere rimane a consolarci”. Queste le parole del consigliere comunale ed ex sindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, per la scomparsa dell’artistica, molto noto anche in paese.

Il funerale è previsto lunedì alle 10 nella chiesa dell’ospedale San Gerardo di Monza. “Condoglianze alla figlia Emanuela ed a tutte le persone che gli hanno voluto bene” conclude Cattaneo.

Tra l’altro a Ceriano Laghetto, il maestro Miro Persolja, classe 1948, pittore, scultore e restauratore che aveva partecipato anche alla Biennale di Venezia, aveva portato una mostra personale che si era tenuta in Municipio.

(foto: l’artista Miro Persolja con Dante Cattaneo durante un evento a Ceriano Laghetto)

22032025