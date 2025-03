Comasina

CESANO MADERNO – Interventi in programma nel Parco Arese nella giornata di oggi sabato 22 marzo, con conseguenti modifiche alla viabilità. I lavori, previsti su via Milano, riguarderanno l’abbattimento di due alberi giudicati a rischio dall’esperto incaricato della relazione agronomica. Gli esemplari, fortemente compromessi, verranno rimossi per garantire la sicurezza della zona.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento, dalle 8 alle 12.30 (e comunque fino al termine dei lavori), verranno adottate le seguenti misure:

In via Milano , nel tratto tra via Garibaldi e via Enrico Donghi , sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata (inclusa l’area di sosta ai civici 13/23 ) e il divieto di circolazione .

, nel tratto tra , sarà in vigore (inclusa l’area di sosta ai civici ) e . In via Sant’Ambrogio, nel tratto tra via Milano e via Piave, verrà istituito il senso unico alternato, riservato ai soli residenti.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

